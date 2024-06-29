ABD’li kongre üyesinden skandal Gazze yorumu: "En iyi diplomasi yolu Filistinlileri öldürmek" | Video
Gazze'de on binlerce sivili katleden İsrail'e koşulsuz desteği sürdüren ABD'den soykırım yanlısı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhuriyetçi Meclis üyesi Brian Mast, savaş karşıtı bir Yahudi kadın aktivist ile yaptığı konuşmayı sosyal medyada paylaştı. Filistinlilerden 'terörist' olarak bahseden Mast, en iyi diplomasi yönteminin "Filistinlileri öldürmek" olduğunu savundu.
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