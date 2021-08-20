Video Dünya Afganistan'da çaresiz kalan aileler çocuklarını ABD askerlerine teslim ediyor | Video

Afganistan'da çaresiz kalan aileler çocuklarını ABD askerlerine teslim ediyor | Video

Afganistan'da çaresiz kalan aileler çocuklarını ABD askerlerine teslim ediyor | Video
20.08.2021 | 13:04

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Afganistan'da Taliban güçlerinden kaçamayan çaresiz aileler, çocuk ve bebeklerini Kabil Havaalanı'nda tahliye operasyonu yürüten ABD askerlerine teslim etti. Askerlerin ise, küçük bebeği yanlış bir şekilde tutarak kaldırması sosyal medyada tepki çekti.

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Taliban güçlerinin kontrolü ele aldığı Afganistan'da ülkeyi terk edemeyen çocuklu aileler, çaresizce çocuklarından feragat ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Kabil Havaalanı'nda tahliye izdihamının neden olduğu kalabalıkta bekleyen aileler, kendileri kurtulamasa da en azından çocuklarının kurtulabilmesi için bebeklerini elden ele taşıyarak tahliye operasyonu yürüten ABD askerlerine teslim etti. Yaşanan olay ise görgü tanıklarının telefon kameralarına yansıdı.

ABD ASKERLERİNİN KÜÇÜK BEBEĞİ TUTUŞU TEPKİYLE KARŞILANDI
Görgü tanıkları tarafından kayda alınan görüntülerde, kalabalık içinde çaresiz ailelerin ve vatandaşların küçük çocuk ve bebeklerini kimin olduğu ayırt etmeksizin başları üstünde taşıyarak, havaalanında beton duvarlar üzerindeki ABD askerlerine uzatması dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, askerlerin ise oluşabilecek güvenlik problemlerine rağmen çocukları almaya çalışmasının yanı sıra askerlerin küçük bebeği yanlış bir şekilde tutarak kaldırdığı görülürken, askerlerin bebeği yanlış tuttuğu anlar ise sosyal medyada birçok kullanıcının sert tepkisine hedef oldu.
Ayrıca görüntüler, muhabir ve sivillerin çekim yapmasının ve yaşanan olaylara ilişkin haber hazırlamasının iyi karşılanmadığı Afganistan'da, sivillerin yaşadığı acı ve çaresiz durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

SÖZLER VE YAPILANLAR BİRBİRLERİNİ TUTMUYOR
Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban güçleri tarafından yapılan açıklamalarda, kadınların çalışmasına izin verileceği ve basın mensuplarının ülkede çekim yaparak yaşanan olaylara ilişkin haberler yayınlayabileceği belirtilmişti. Açıklamada, kadınların İslami kurallar çerçevesinde çalışabileceğini belirten Taliban, basın mensuplarına ise haberlerinde İslami değerlere karşı gelmemek şartı koşulmuştu. Dünya genelinde şaşkınlıkla karşılanan açıklamanın ardından ülkede yaşanan olaylar ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

Bölgede yaşanan olayları dünyaya duyurmak ve çekim yapmak için çeşitli ülkelerden Afganistan'a giden birçok basın mensubu, ülkede çekip yapmanın çok zor olduğunu, sürekli olarak Taliban askerleri tarafından darp edilmeye çalışıldıklarını ve tehdit edildiklerini belirtti. Yerel basın mensupları ise, yaşanan olayları kayda almaları durumunda engellenmeye çalışıldıklarını, Taliban tarafından kameralarının parçalandığını ve hatta yer yer darp edilerek, evlerine baskınlar yapıldığını ifade etti.

Öte yandan Afganistan'da görgü tanıkları, ailelerin bebek ve çocuklarını kurtulmaları için askerlere uzatmasının birçok kez yaşan bir olay olduğunu, fakat bu ve birçok yaşanan olayın ise kameralara yansımadığını belirtmişti. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace dün yaptığı açıklamada ise, İngiltere'nin yanında refakatçisi olmayan çocukları Afganistan'dan tahliye edemeyeceğini dile getirerek, "Reşit olmayan bir çocuğu kendi başımıza alamayız" ifadelerini kullanmıştı.

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