Video Dünya Berlin’de Filistin'e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video
Berlin’de Filistin'e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video

Berlin’de Filistin'e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video

08.10.2025 | 08:59

İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ikinci yılında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis sert müdahalede bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde olaylar çıktı. İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların ikinci yılında İsrail destekçisi grupların gün boyu eylemlerine izin veren Berlin Polisi, Filistin yanlısı grupların Alexander Meydanı'nda planlanan gösterisini son anda yasakladı. Yasak kararına rağmen yerel saat ile 18.00'de planlanan gösteri alanına çok sayıda Filistin destekçisi gelirken, Berlin polisi göstericileri Alexander Meydanı'na almadı. Bunun üzerine yüzlerce gösterici Neptun çeşmesi ile Kızıl Belediye binası arasındaki alanda toplanarak eylemlerine başladı. Sık sık 'Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin", "Çocuk katili İsrail" sloganları atan eylemciler sık sık yer değiştirerek Berlin polisinin müdahalesini engellemeye çalıştı.

Kızıl Belediye binasına yakın bölgede eylemlerine devam eden göstericilerin sayısı yeni katılanlarla birlikte 500 kişiyi geçti. Berlin polisi Berlin Kızıl Belediye binası önünde bir TOMA bekletirken Aşağı Saksonya ve Brandenburg eyaletinde takviye olarak Berlin'de görevlendirilen polisleri gösteri alanına yönlendirdi. Polis, sloganlar atan göstericilere eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle dağılmaları için anons yaptı. Protestocular gösteri alanından ayrılmayınca polis araçları ve memurlarıyla çembere alındı. Polis daha sonra da göstericilere sert müdahalede bulunarak bazılarını gözaltına aldı.

POLİS İLE GÖSTERİCİ KAVGA ETTİ
Olaylar sırasında polisler ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Bir polis ile bir gösterici arasında yaşanan fiziki temas yumruklu kavgaya dönüştü, polis ve gösterici yere düştü. Diğer polislerin sert müdahalesi ile gösterici gözaltına alındı. Polis bazı göstericileri yerde sürüyerek gözaltına alırken, bazı göstericiler bağırarak acılarını duyurmaya çalıştı. Bir gösterici sert müdahalede bulunan polisler tarafından götürülürken bayıldı.
Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı gösteri ve sonrasında çıkan olaylar yaklaşık 4 saat sonra sona erdi. Berlin polisi bugün gösteride çıkan olaylara ve gözaltına alınanlara ilişkin bilgilerin paylaşılacağını duyurdu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Berlin’de Filistin’e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 09:54
Berlin’de Filistin'e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 08.10.2025 | 08:59
Ekvador Devlet Başkanı Noboa’nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi | Video 00:22
Ekvador Devlet Başkanı Noboa'nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi | Video 08.10.2025 | 08:59
ABD’de helikopter düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 01:28
ABD’de helikopter düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 07.10.2025 | 10:50
ABD’de helikopter düştü: 3 yaralı | Video 01:28
ABD’de helikopter düştü: 3 yaralı | Video 07.10.2025 | 10:45
ABD Başkanı Trump’tan Gazze Planı açıklaması: Erdoğan çok güçlü biri | Video 03:12
ABD Başkanı Trump’tan Gazze Planı açıklaması: "Erdoğan çok güçlü biri" | Video 07.10.2025 | 09:02
2025 Nobel Tıp Ödülü, Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi’nin oldu | Video 03:32
2025 Nobel Tıp Ödülü, Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi'nin oldu | Video 06.10.2025 | 14:39
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı | Video 00:32
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı | Video 06.10.2025 | 09:04
Hindistan’da sel: En az 18 ölü | Video 02:23
Hindistan’da sel: En az 18 ölü | Video 05.10.2025 | 16:04
Gazze’de can kaybı 67 bin 139’a yükseldi | Video 02:38
Gazze'de can kaybı 67 bin 139'a yükseldi | Video 05.10.2025 | 15:50
Gürcistan’da yerel seçim protestolarında sokaklar savaş alanına döndü | Video 02:51
Gürcistan’da yerel seçim protestolarında sokaklar savaş alanına döndü | Video 05.10.2025 | 08:57
Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak | Video 01:45
Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak | Video 05.10.2025 | 08:57
Sumud Filosu’nda bulunan Bekir Develi, İsrail ordusunun işkencelerini anlattı | Video 08:21
Sumud Filosu'nda bulunan Bekir Develi, İsrail ordusunun işkencelerini anlattı | Video 05.10.2025 | 08:57
İsrail, Trump’ın çağrısına rağmen Gazze’yi vurdu: 57 Filistinli hayatını kaybetti | Video 00:50
İsrail, Trump’ın çağrısına rağmen Gazze’yi vurdu: 57 Filistinli hayatını kaybetti | Video 05.10.2025 | 08:57
Erbil’de benzin istasyonunda yangın ve patlama: 7 yaralı | Video 00:51
Erbil’de benzin istasyonunda yangın ve patlama: 7 yaralı | Video 04.10.2025 | 16:33
Bulgaristan’da sel felaketi: 3 ölü | Video 03:01
Bulgaristan'da sel felaketi: 3 ölü | Video 04.10.2025 | 12:54
İsrail’den Küresel Sumud Filosu’nun son teknesi Marinette’ye baskın | Video 05:38
İsrail'den Küresel Sumud Filosu'nun son teknesi Marinette'ye baskın | Video 03.10.2025 | 10:59
Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan’da | Video 04:57
Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da | Video 03.10.2025 | 09:49
İsrailli bakan Ben-Gvir, Sumud Filosu’ndaki aktivistlere hakaret etti: Hepiniz teröristsiniz | Video 03:30
İsrailli bakan Ben-Gvir, Sumud Filosu'ndaki aktivistlere hakaret etti: "Hepiniz teröristsiniz" | Video 03.10.2025 | 09:38
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi | Video 00:14
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi | Video 02.10.2025 | 12:48
Türk aktivist Sinan Akılotu AHaber’de | Video 32:45
Türk aktivist Sinan Akılotu AHaber'de | Video 02.10.2025 | 11:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY