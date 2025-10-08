Berlin’de Filistin'e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 08.10.2025 | 08:59 İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ikinci yılında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis sert müdahalede bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde olaylar çıktı. İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların ikinci yılında İsrail destekçisi grupların gün boyu eylemlerine izin veren Berlin Polisi, Filistin yanlısı grupların Alexander Meydanı'nda planlanan gösterisini son anda yasakladı. Yasak kararına rağmen yerel saat ile 18.00'de planlanan gösteri alanına çok sayıda Filistin destekçisi gelirken, Berlin polisi göstericileri Alexander Meydanı'na almadı. Bunun üzerine yüzlerce gösterici Neptun çeşmesi ile Kızıl Belediye binası arasındaki alanda toplanarak eylemlerine başladı. Sık sık 'Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin", "Çocuk katili İsrail" sloganları atan eylemciler sık sık yer değiştirerek Berlin polisinin müdahalesini engellemeye çalıştı.

Kızıl Belediye binasına yakın bölgede eylemlerine devam eden göstericilerin sayısı yeni katılanlarla birlikte 500 kişiyi geçti. Berlin polisi Berlin Kızıl Belediye binası önünde bir TOMA bekletirken Aşağı Saksonya ve Brandenburg eyaletinde takviye olarak Berlin'de görevlendirilen polisleri gösteri alanına yönlendirdi. Polis, sloganlar atan göstericilere eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle dağılmaları için anons yaptı. Protestocular gösteri alanından ayrılmayınca polis araçları ve memurlarıyla çembere alındı. Polis daha sonra da göstericilere sert müdahalede bulunarak bazılarını gözaltına aldı.

POLİS İLE GÖSTERİCİ KAVGA ETTİ

Olaylar sırasında polisler ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Bir polis ile bir gösterici arasında yaşanan fiziki temas yumruklu kavgaya dönüştü, polis ve gösterici yere düştü. Diğer polislerin sert müdahalesi ile gösterici gözaltına alındı. Polis bazı göstericileri yerde sürüyerek gözaltına alırken, bazı göstericiler bağırarak acılarını duyurmaya çalıştı. Bir gösterici sert müdahalede bulunan polisler tarafından götürülürken bayıldı.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı gösteri ve sonrasında çıkan olaylar yaklaşık 4 saat sonra sona erdi. Berlin polisi bugün gösteride çıkan olaylara ve gözaltına alınanlara ilişkin bilgilerin paylaşılacağını duyurdu.