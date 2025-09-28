Video Dünya Berlin’deki "Tüm Gözler Gazze’de" gösterisinde on binlerce kişi İsrail’i protesto etti | Video
28.09.2025 | 08:40

Almanya’nın başkenti Berlin’de "Tüm Gözler Gazze’de" temasıyla toplanan on binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması için protesto gösterisi düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin, 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar yapılan en büyük Filistin'e destek gösterisine sahne oldu. Yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşu ve derneğin çağrısıyla Berlin'de bugüne kadar gerçekleştirilen en çok katılımlı Filistin'e destek gösterisi için on binlerce kişi önce Berlin Eyalet Başbakanlığı önündeki Neptün Çeşmesi'nin yakınlarında bir araya geldi. Her geçen dakika kalabalığın artması dolayısıyla planlanan yürüyüş bir saat gecikmeli olarak başladı.

"İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMINI DURDURUN" SLOGANLARI ATILDI
Yürüyüş sırasında Filistin sınırlarının gösterildiği ve "Gazze'de suç ortaklığını durdurun, İsrail'e silah vermeyin, Filistin özgür olacak, soykırımı durdurun, Gazze'deki katliamı durdurun" yazılı pankartlar taşındı. Göstericiler sık sık "Filistin'e özgürlük, soykırımcı Netanyahu, katil İsrail, İsrail bombalıyor Almanya finanse ediyor" sloganları attı.

YÜRÜYÜŞ YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ
Yürüyüş sırasında Alman polisi karşı gösteri düzenleyen bazı İsrail destekçisi grupları korumak için yoğun güvenlik önlemleri alırken, Filistin destekçisi göstericiler İsrail destekçilerine tepki gösterdi. Göstericiler Alman Federal Meclisi'nin önünden geçerken seslerini daha da yükselterek, Almanya'nın İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. Yeni katılımcılarla sayıları sürekli artan göstericiler yaklaşık 2 saatlik yürüyüşlerinin sonunda Zafer Anıtı'nın olduğu alana ulaştı.

Berlin'in Tiergarten semtindeki Zafer Anıtı'nın bulunduğu meydanda toplanan on binlerce kişi, "Tüm gözler Gazze'de, soykırımı durdurun" çağrısı ile düzenlenen gösteride Filistin topraklarının yasa dışı işgaline son verilmesi çağrısında bulundu. Göstericiler ayrıca Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve İsrail ile Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını talep etti.

Gösteride yapılan konuşmalarda İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımına tepki gösterilirken, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması da istendi. Katılımcılar Alman hükümetinden Orta Doğu politikasını değiştirmesi çağrısında bulundu.

Bin 800 polisin görev aldığı "Tüm Gözler Gazze'de" gösterisinin organizatörleri katılımcı sayısını 100 bin kişi olarak açıkladı.

