Video Dünya Biden'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video
Biden'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video

Biden'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video

13.07.2023 | 08:37

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya’da Vilnius Üniversitesinde yaptığı konuşmada, NATO’nun yakında 32 kişi olacağını ve Finlandiya’dan sonra İsveç’in de İttifak’a katılacağını belirterek, İsveç’in katılım hedefini desteklediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

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ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'da Vilnius Üniversitesinde yaptığı konuşmada, NATO'nun yakında 32 kişi olacağını ve Finlandiya'dan sonra İsveç'in de İttifak'a katılacağını belirterek, İsveç'in katılım hedefini desteklediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ukrayna'nın kırılgan olmadığını ve her zaman özgür olacağını belirten Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü sözlerine ekledi. Rusya konusunda "Bir ülkenin komşusunun topraklarını zorla ele geçirmesine izin verilemez" diyen Biden, Rusya'nın yanlış bir fikre kapılarak Ukrayna'yı geride bırakabileceğini düşündüğünü söyledi.

İklim krizine de değinen Biden, "İklim değişikliği ve teknolojik gelişmeler gibi dünyanın karşı karşıya olduğu büyük sorunlar ancak birlikte ele alınabilir" dedi. İklim krizini insanlık için en büyük tehdit olarak niteleyen Biden, "Birlikte çalışırsak dünyanın ulaşabileceği bir eylem planı vardır" ifadelerini kullandı.

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