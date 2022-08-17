Biden'ın hareketleri yine gündem oldu! Maskesini çıkartıp eline öksürdü, tuttuğu kalemi senatöre verdi | Video

ABD Başkanı Joe Biden, son görüntüleriyle yine çok konuşuldu. Bir imza törenine katılan Biden, önce maskesini çıkartıp eline öksürdü. Daha sonra aynı eliyle tuttuğu kalemi Senatör Joe Manchin'e verdi. Salondaki herkesle tek tek el sıkışan Joe Biden, daha bir kaç hafta önce koronavirüs olmuş ve hayati tehlike atlatmıştı.