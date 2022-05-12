Video Dünya California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video

California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video

12.05.2022 | 12:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video 04:43
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video 12.05.2022 | 13:15
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video 04:43
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video 12.05.2022 | 12:56
ABD’de yazlık ev, kıyı erozyonunda dalgalara kapıldı | Video 01:23
ABD’de yazlık ev, kıyı erozyonunda dalgalara kapıldı | Video 12.05.2022 | 11:58
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, El Cezire muhabiri için yapılan anma törenine katıldı | Video 01:24
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, El Cezire muhabiri için yapılan anma törenine katıldı | Video 12.05.2022 | 11:53
Florida’da sürücüsü fenalaşan aracı çevredekiler durdurdu | Video 02:20
Florida'da sürücüsü fenalaşan aracı çevredekiler durdurdu | Video 12.05.2022 | 11:04
IKBY’deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı | Video 00:56
IKBY’deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı | Video 12.05.2022 | 10:22
ABD’nin Florida eyaletinde pilot bayılınca uçağı havalimanına yolcu indirmişti! Uçağın iniş anı kamerada | Video 00:37
ABD'nin Florida eyaletinde pilot bayılınca uçağı havalimanına yolcu indirmişti! Uçağın iniş anı kamerada | Video 12.05.2022 | 10:00
ABD’de pilotu bayılan uçak, deneyimsiz yolcu tarafından havalimanına indirildi | Video 01:26
ABD'de pilotu bayılan uçak, deneyimsiz yolcu tarafından havalimanına indirildi | Video 12.05.2022 | 09:52
Çin’de 122 kişiyi taşıyan uçak pistte alev aldı! Panik anları kamerada | Video 01:13
Çin’de 122 kişiyi taşıyan uçak pistte alev aldı! Panik anları kamerada | Video 12.05.2022 | 09:28
Sekizinci katta asılı kalan 3 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı! Korku dolu anlar kamerada | Video 01:29
Sekizinci katta asılı kalan 3 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı! Korku dolu anlar kamerada | Video 12.05.2022 | 09:19
Meksika, 84 orman yangını ile mücadele ediyor | Video 01:22
Meksika, 84 orman yangını ile mücadele ediyor | Video 12.05.2022 | 08:45
İran’daki şenlikte nefes kesen tef gösterisi | Video 02:16
İran’daki şenlikte nefes kesen tef gösterisi | Video 11.05.2022 | 14:28
Çin’in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi | Video 00:36
Çin'in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi | Video 11.05.2022 | 14:28
BBC spikerinin alaycı mimikleri İngiltere’de olay yarattı | Video 00:42
BBC spikerinin alaycı mimikleri İngiltere'de olay yarattı | Video 11.05.2022 | 12:50
Küba’da oteldeki patlamada can kaybı 43’e yükseldi | Video 00:40
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 43'e yükseldi | Video 11.05.2022 | 11:05
Refik Anadol’un “Casa Batllo: Yaşayan Mimari” adlı NFT eseri açık artırmada 1,38 milyon dolara satıldı | Video 03:43
Refik Anadol’un “Casa Batllo: Yaşayan Mimari” adlı NFT eseri açık artırmada 1,38 milyon dolara satıldı | Video 11.05.2022 | 08:57
İsrail askerleri, muhabir Şirin Ebu Akile’yi öldürdü! İşte ilk görüntüler | Video 00:08
İsrail askerleri, muhabir Şirin Ebu Akile'yi öldürdü! İşte ilk görüntüler | Video 11.05.2022 | 08:48
İsrail askerleri Al-Jazeera’nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile’yi öldürdü | Video 00:54
İsrail askerleri Al-Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldürdü | Video 11.05.2022 | 08:40
Son Dakika: Yılan Adası’nda flaş gelişme! Ukraynalılar Putin’in özel teknesini vurdu! İşte dünya gündeme oturan o görüntü | Video 00:29
Son Dakika: Yılan Adası'nda flaş gelişme! Ukraynalılar Putin'in özel teknesini vurdu! İşte dünya gündeme oturan o görüntü | Video 10.05.2022 | 11:15
Yakalamaya çalışılan leopar, polise saldırdı | Video 00:37
Yakalamaya çalışılan leopar, polise saldırdı | Video 09.05.2022 | 13:23

ABD’nin California eyaletinin güneyinde lüks bir bölgede çıkan yangında en az 20 evin küle döndüğü belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD'nin California eyaletinin güneyinde çalılık alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla büyüyerek milyon dolarlık evlerin bulunduğu zengin yerleşim bölgesine sıçradı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Orange County'nin Laguna Niguel şehrinde çıkan yangında en az 20 evin küle döndüğü belirtildi. Yaklaşık 80 hektarlık alana yayılan yangın nedeniyle dün gece saatlerinde tahliye emri verildi. Yangında, yaralı veya can kaybı bildirilmediği öğrenildi.

Orange County İtfaiye şefi Brian Fennessy yaptığı açıklamada, yangından etkilenen ev sayısının artabileceğini belirterek yaklaşık 100 evin tahliye edildiğini söyledi.

California'da iklim değişikliği nedeniyle tarihi bir kuraklık yaşandığını ifade eden Fennessy, normalde alevlere karşı dayanıklı olan çalıların kuraklık nedeniyle her zamankinden daha hızlı yandığını söyledi. Fennessy, eyaletin güneyinde başka bir büyük yangın olmadığını belirterek itfaiye ekiplerinin bölgedeki yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA