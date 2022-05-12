Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:43
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video 12.05.2022 | 13:15
04:43
California’daki yangında en az 20 ev küle döndü | Video 12.05.2022 | 12:56
01:23
ABD’de yazlık ev, kıyı erozyonunda dalgalara kapıldı | Video 12.05.2022 | 11:58
01:24
02:20
Florida'da sürücüsü fenalaşan aracı çevredekiler durdurdu | Video 12.05.2022 | 11:04
00:56
IKBY’deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı | Video 12.05.2022 | 10:22
00:37
01:26
01:13
01:29
01:22
Meksika, 84 orman yangını ile mücadele ediyor | Video 12.05.2022 | 08:45
02:16
İran’daki şenlikte nefes kesen tef gösterisi | Video 11.05.2022 | 14:28
00:36
Çin'in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi | Video 11.05.2022 | 14:28
00:42
BBC spikerinin alaycı mimikleri İngiltere'de olay yarattı | Video 11.05.2022 | 12:50
00:40
Küba'da oteldeki patlamada can kaybı 43'e yükseldi | Video 11.05.2022 | 11:05
03:43
00:08
00:54
00:29
00:37
Yakalamaya çalışılan leopar, polise saldırdı | Video 09.05.2022 | 13:23
ABD’nin California eyaletinin güneyinde lüks bir bölgede çıkan yangında en az 20 evin küle döndüğü belirtildi.
Orange County İtfaiye şefi Brian Fennessy yaptığı açıklamada, yangından etkilenen ev sayısının artabileceğini belirterek yaklaşık 100 evin tahliye edildiğini söyledi.
California'da iklim değişikliği nedeniyle tarihi bir kuraklık yaşandığını ifade eden Fennessy, normalde alevlere karşı dayanıklı olan çalıların kuraklık nedeniyle her zamankinden daha hızlı yandığını söyledi. Fennessy, eyaletin güneyinde başka bir büyük yangın olmadığını belirterek itfaiye ekiplerinin bölgedeki yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.