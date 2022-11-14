Çin’de mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video

Çin’in İli Kazak Özerk Bölgesi, Liaoning, Jilin ve Heilongjiang eyaletlerine mevsimin ilk karı düştü.

Çin'in kuzeydoğusundaki bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Liaoning, Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde mevsimin ilk kar taneleri düştü. Meteoroloji uzmanları, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğini belirterek, halka uyarılarda bulundu. Çin'in İli Kazak Özerk Bölgesi'nde ise mevsimin ilk kar yağışı ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Apricot Vadisi'nde etkili olan yoğun kar yağışıyla bölge beyaza büründü.