Video Dünya Çin'den koronavirüsün merkezi Vuhan'la ilgili tepki çeken 'Kıskanmayın' mesajı | Video

Çin'den koronavirüsün merkezi Vuhan'la ilgili tepki çeken 'Kıskanmayın' mesajı | Video

Çin'den koronavirüsün merkezi Vuhan'la ilgili tepki çeken 'Kıskanmayın' mesajı | Video
06.01.2021 | 10:40

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Tüm dünyayı saran ölümcül koronavirüs salgını için ülkeler art arda kısıtlama kararları alırken; Çin'de koronavirüsün merkezi Vuhan'da hayatın aşı bile kullanmadan normale dönmesi dünyada tepki ile karşılanıyor! Çin ise dünya ülkeleri art arda kapanma kararı alınırken Vuhan'da aşı bile kullanmadan koronavirüsün yenilerek hayatın normale dönülmesinin kıskanılmaması gerektiğini açıkladı.

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