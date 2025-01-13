Video Dünya Endonezya'da toprak kayması: 4 ölü | Video
Endonezya'da toprak kayması: 4 ölü | Video

Endonezya'da toprak kayması: 4 ölü | Video

13.01.2025 | 13:59

Endonezya’da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 4 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

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Endonezya'nın Riau Adaları eyaletinde Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Riau Adaları'na bağlı Batam şehrinde meydana gelen heyelan nedeniyle çok sayıda ev toprak altında kaldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, toprak kayması nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. En az 5 evin yıkıldığı belirtilen açıklamada, şiddetli yağışların hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
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