Video Dünya Filipinler'de Yinxing Tayfunu alarmı: 160 bin kişi tahliye edildi | Video
Filipinler'de Yinxing Tayfunu alarmı: 160 bin kişi tahliye edildi | Video

Filipinler'de Yinxing Tayfunu alarmı: 160 bin kişi tahliye edildi | Video

07.11.2024 | 12:52

Filipinler'de yarın sabah karaya çıkması beklenen Yinxing Tayfunu nedeniyle ülke genelinde en az 160 bin kişi tahliye edildi.

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Filipinler'e yaklaşan Yinxing Tayfunu, ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Bu akşam itibariyle Filipinler'in geniş kesimlerinde şiddetli yağışlar ve rüzgarlara yol açması beklenen tayfun nedeniyle en az 160 bin kişinin barınaklara ve güvenli alanlara tahliye edildiği bildirildi. Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi (CAAP) bugün yapılması beklenen en az 6 uçuşun iptal edildiğini açıklarken, iptal edilen uçuşlardan 968 yolcunun etkilendiği kaydedildi. Birçok feribot seferi tedbir amacıyla askıya alınırken, bazı okul ve işyerlerinin geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

YETKİLİLER UYARDI
Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA), yerel adı Marce olan tayfununun bugün öğle saatleri itibariyle Cagayan eyaletindeki Aparri kasabasının yaklaşık 175 kilometre doğusundan, 10 kilometre hızla kuzey batıya doğru ilerlediğini açıkladı. Tayfunun en geç yarın sabaha dek ülkenin Kuzey kesimlerinden karaya çıkmasının beklendiğini duyuran yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere şiddetli rüzgarlar ile sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma uyarısında bulundu.

151 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Geçtiğimiz ay Tropikal Trami Fırtınası ve geçtiğimiz hafta Kong-rey Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de sel baskınları ve toprak kaymaları en az 151 kişinin ölümüne neden olmuştu. Tarım arazileri ve altyapıda yaklaşık 24 milyon dolar değerinde zarar meydana gelmişti.

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