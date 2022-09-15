Video Dünya İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesine binlerce kişi akın etti | Video
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesine binlerce kişi akın etti | Video

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesine binlerce kişi akın etti | Video

15.09.2022 | 00:57

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesinin Buchingham Sarayı'ndan başkent Londra’daki Westminster Hall'e getirilmesinin ardından binlerce kişi cenazeyi ziyaret etmeye geldi.

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İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, Buchingham Sarayı'ndan başkent Londra'daki Westminster Hall'e getirilmesinin ardından halkın ziyaretine açıldı. Kraliçenin sevenleri Westminster Hall'e akın etti.
Kraliçenin cenazesi Westminster Hall'de küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konulmasının ardından kraliyet askerleri tarafından korunmaya devam ediyor. Cenaze, yarından itibaren 4 gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak. Kraliçenin cenaze töreninin 19 Eylül'de düzenlenmesi bekleniyor.

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