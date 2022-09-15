İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesine binlerce kişi akın etti | Video

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesinin Buchingham Sarayı'ndan başkent Londra’daki Westminster Hall'e getirilmesinin ardından binlerce kişi cenazeyi ziyaret etmeye geldi.
Kraliçenin cenazesi Westminster Hall'de küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konulmasının ardından kraliyet askerleri tarafından korunmaya devam ediyor. Cenaze, yarından itibaren 4 gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak. Kraliçenin cenaze töreninin 19 Eylül'de düzenlenmesi bekleniyor.