Video Dünya İngiltere'deki Big Ben Saat Kulesi'nde Filistin bayrağı açan şahıs 17 saat sonra ikna edildi | Video
İngiltere'deki Big Ben Saat Kulesi'nde Filistin bayrağı açan şahıs 17 saat sonra ikna edildi | Video

İngiltere'deki Big Ben Saat Kulesi'nde Filistin bayrağı açan şahıs 17 saat sonra ikna edildi | Video

09.03.2025 | 08:34

İngiltere’nin simgelerinden Big Ben Saat Kulesi’ne tırmanarak, Filistin bayrağı açan şahıs, acil servis görevlilerinin 17 saat süren müzakeresinin ardından ikna edilip indirildi.

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İngiltere'nin simgelerinden Big Ben Saat Kulesi'nde alarm verildi. Big Ben Saat Kulesi'ne çıplak ayakla tırmanarak Filistin bayrağı açan şahıs, acil servis görevlilerinin saatler süren müzakeresine rağmen tam 17 saat boyunca aşağı inmedi. Westminster Sarayı'ndaki kulenin birkaç metre yukarısındaki çıkıntıda saatlerdir bekleyen şahsın polislere "Güvendeyim" dediği aktarıldı.

Met Polisi, memurların kuleye yerel saatle 07.24'te çağrıldığını belirtirken, olayın ardından Westminster Köprüsü trafiğe kapatıldı. Londra'nın merkezindeki Bridge Caddesi'ne en az 9 acil servis aracı sevk edildi.

Olay yerindeki görüntülerde 3 acil müdahale görevlisinin itfaiye merdiveni platformuna çıktıkları ve çıkıntıdaki adamla konuşmak için megafon kullandıkları görüldü.

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