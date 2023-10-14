İsrail'in Gazzelilere bölgeyi terk etmeleri için verdiği süre doldu! Tanklar işgale doğru mu gidiyor? | Video

SON DAKİKA İSRAİL FİLİSTİN GAZZE | İşgalci İsrail dünyanın gözünün önünde sürgün ve soykırıma girişti. Gazzelilere bölgeyi terk etmeleri için verdiği 6 saatlik süre doldu. İsrail, bir kara hakeratı mı başlatacak? A Haber'den Emine kavasoğlu ve Niyazi Kurt sıcak bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor. İşte Gazze'de son durum....