Kudüs’te kritik Cuma! Gazze'ye saldırıların gölgesinde ilk cuma namazı kılınacak | Video
İsrail-Hamas savaşında 7. Güne girildi. İsrail milyonlarca sivilin yaşadığı Gazze’ye uçaklarla ve Heronlarla ölüm yağdırıyor. Bölgede çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivil can verdi. Öte yandan bugün Müslümanlar için önemli bir gün Cuma namazı eda edilecek. Kudüs’te kritik saatler yaşanıyor. Binlerce Müslüman’ın Mescid-i Aksa’ya gitmesi bekleniyor. Binlerce masumun canını alan İsrail, her “Cuma” Müslümanların ibadetine engel olmak için çeşitli yollara başvuruyor. Mescid-i Aksa'dan son durumu A Haber Programları Emine Kavasoğlu aktardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
21:29
09:36
02:49
SON DAKİKA: Gazze'ye ilk insani yardım Türkiye'den gidiyor! | Video 13.10.2023 | 10:50
01:03
01:54
01:17
00:14
İşte Gazze'yi vuran ABD bombaları! | Video 13.10.2023 | 09:32
06:50
00:32
İsrailli Bakan'a hastanede büyük şok! Apar topar kaçtı | Video 12.10.2023 | 16:04
01:36
İsrail savaş uçakları Al-Shati mülteci kampını vurdu: 10 ölü | Video 12.10.2023 | 15:09
00:06
09:55
SON DAKİKA: TBMM'de Gazze Özel Oturumu | Video 12.10.2023 | 14:22
00:39
Filistinli çocuğun kardeşine acı vedası yürekleri dağladı | Video 12.10.2023 | 10:10
00:07
21:12
İsrail-Hamas savaşında 5. gün! İşte Hamas’ın roketinin düştüğü yer | Video 11.10.2023 | 14:34
01:47
İngiltere'deki Luton Havaalanı'nda yangın! Tüm uçuşlar durduruldu | Video 11.10.2023 | 13:38
00:26
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü | Video 11.10.2023 | 11:38
02:31
SON DAKİKA: İsrail Gazze İslam Üniversitesi'ni vurdu 11.10.2023 | 11:48
02:40
00:50
Gazzeli annenin feryadı yürekleri dağladı | Video 11.10.2023 | 10:28