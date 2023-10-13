Kudüs’te kritik Cuma! Gazze'ye saldırıların gölgesinde ilk cuma namazı kılınacak | Video

İsrail-Hamas savaşında 7. Güne girildi. İsrail milyonlarca sivilin yaşadığı Gazze’ye uçaklarla ve Heronlarla ölüm yağdırıyor. Bölgede çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivil can verdi. Öte yandan bugün Müslümanlar için önemli bir gün Cuma namazı eda edilecek. Kudüs’te kritik saatler yaşanıyor. Binlerce Müslüman’ın Mescid-i Aksa’ya gitmesi bekleniyor. Binlerce masumun canını alan İsrail, her “Cuma” Müslümanların ibadetine engel olmak için çeşitli yollara başvuruyor. Mescid-i Aksa'dan son durumu A Haber Programları Emine Kavasoğlu aktardı.