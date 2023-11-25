Londra Gazze için sokakta! On binlerce kişi İsrail'in Gazze katliamlarını protesto ediyor | Video

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma tüm dünyadan tepkiler yükseliyor. İngiliz hükümeti İsrail'e desteğini bildirirken ülke bir kez daha büyük bir Filistin'e destek gösterisine sahne oluyor. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.