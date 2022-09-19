Video Dünya Meksika açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem | Video
Meksika açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem | Video

Meksika açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem | Video

19.09.2022 | 23:01

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Meksika’nın Michoacan eyaleti açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Mexico City ve çevredeki bazı eyaletlerde hissedildi.

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Meksika Ulusal Sismoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.05'te Michoacan eyaleti açıklarında Büyük Okyanus'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilerek, depremin merkez üssünün Michoacan eyaletinde yer alan Coalcoman şehrinin 63 kilometre güneyi olduğu aktarıldı.

BAŞKENTTE SİRENLER YÜKSELDİ
Deprem Michoacan eyaletinin yanı sıra çevresinde yer alan Colima, Guerrero, Oaxaca, Morelos eyaletlerinde ve başkent Mexico City'de hissedildi. Mexico City'de güçlü bir sarsıntı hissedilirken, deprem alarmları devreye girdi.

Yaşanan deprem ülke genelinde bugün düzenlenen Ulusal Deprem Tatbikatı'ndan yaklaşık 45 dakika sonra meydana gelirken, depremin merkez üssü Michoacan eyaletinde ve başkent Mexico City'de şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

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