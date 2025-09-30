Pakistan'da karargah yakınlarında bombalı saldırı: 10 ölü | Video
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Sınır Muhafızları'nın karargahının önünde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi yaralandı.
Quetta Özel Operasyonlar Kıdemli Emniyet Müdürü (SSP) Muhammed Baloch, "Patlama, bir aracın karargaha yakın bir noktada dönüş yaptığı sırada meydana geldi" ifadelerini kullandı.
İsmi açıklanmayan bir Quetta güvenlik yetkilisi, saldırının, Sınır Muhafızı kılığına girmiş, Hindistan destekli kişiler tarafından gerçekleştirilen bir intihar saldırısı olduğunu iddia etti. Açıklamaya göre, bir terörist patlayıcı yüklü aracı karargaha sürdü ve aynı anda 5 silahlı şahıs da binaya girmeye çalıştı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
