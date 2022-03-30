Rus ordusu Luhansk’ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü | Video

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Rusya’nın Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi.
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde yer alan Lysychansk şehri güne hava saldırıları ile uyandı. Sabah yerel saatle 06.30'da şehrin farklı noktalarına saldırı gerçekleştirildi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, birçok binanın hasar gördüğü saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ekipler tarafından enkaz altında kalan 5 kişinin kurtarıldığı, 8 kişinin ise tahliye edildiği kaydedildi.
Saldırının ardından çıkan yangın nedeniyle yeşil alanlar küle döndü. Şehrin farklı bölgelerinde sıcak çatışmaların devam ettiği belirtildi.