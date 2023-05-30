SON DAKİKA! Kiev'den Moskova'ya İHA'lı saldırı | Video
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna, Moskova'ya İHA'larla bir saldırı düzenledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:01
SON DAKİKA! Kiev'den Moskova'ya İHA'lı saldırı | Video 30.05.2023 | 10:32
00:40
Çin, uzaya ilk sivil astronotu gönderdi | Video 30.05.2023 | 10:24
03:38
00:43
Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu | Video 30.05.2023 | 06:08
00:29
Ukraynalı çocuklar Rus saldırısından çığlık atarak kaçtı | Video 30.05.2023 | 06:08
00:27
İtalya’da turistleri taşıyan bot battı: 4 ölü | Video 29.05.2023 | 12:31
04:11
ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi kutlandı | Video 29.05.2023 | 11:22
06:56
Viyana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi coşkuyla kutlandı | Video 29.05.2023 | 09:59
00:37
Başkan Erdoğan'ın seçim başarısı Brüksel'de kutlandı | Video 28.05.2023 | 21:00
01:54
Çin’in ilk yerli yolcu uçağı uçuşunu gerçekleştirdi | Video 28.05.2023 | 16:46
01:12
02:06
Pakistan’da dev ölü balina kıyıya vurdu | Video 26.05.2023 | 16:34
00:49
Rusya, Ukrayna’da kliniği vurdu: 1 ölü, 15 yaralı | Video 26.05.2023 | 14:42
00:49
Rusya, Ukrayna’da kliniği vurdu: 1 ölü, 15 yaralı | Video 26.05.2023 | 15:02
04:28
Azerbaycan’da sel: 2 ölü! | Video 26.05.2023 | 13:43
04:28
Azerbaycan’da sel: 2 ölü | Video 26.05.2023 | 13:18
00:38
03:32
Aliyev, Putin ve Paşinyan arasındaki üçlü görüşme Moskova’da başladı | Video 26.05.2023 | 08:46
01:22
Meksika’da ekmek fırınında şiddetli patlama: 6 yaralı | Video 26.05.2023 | 08:46
01:00
Kanada’da raf bulutu hayran bıraktı | Video 25.05.2023 | 13:45