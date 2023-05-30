Video Dünya SON DAKİKA! Kiev'den Moskova'ya İHA'lı saldırı | Video
SON DAKİKA! Kiev'den Moskova'ya İHA'lı saldırı | Video

SON DAKİKA! Kiev'den Moskova'ya İHA'lı saldırı | Video

30.05.2023 | 10:32

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna, Moskova'ya İHA'larla bir saldırı düzenledi.

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