Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor | Video

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan’dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesine devam ediliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, başkent Hartum'un güneydoğusundaki Vad Medeni kentinden öğleden önce 3 otobüsle yaklaşık 140 kişilik kafile yola çıktı.