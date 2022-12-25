Video Dünya Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi | Video
Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi | Video

Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi | Video

25.12.2022 | 09:40

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Fransa’nın başkenti Paris’te dün meydana gelen silahlı saldırının ardından Republique Meydanı’nda toplanan terör örgütü PKK yandaşları araçları devirerek sokakları ateşe verdi.

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Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında dün 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından bölgedeki gerginlik sürüyor. Republique Meydanı'nda (Cumhuriyet Meydanı) toplanan terör örgütü PKK yandaşları polisle karşı karşıya geldi. Gerilimin tırmandığı o anlarda sokakları ateşe vererek çok sayıda dükkanın camlarını kıran terör örgütü PKK yandaşları araçları da devirerek yaktı. Polis, Paris sokaklarını savaş alanına çeviren terör örgütü PKK yandaşlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 69 yaşındaki saldırganın açıkça yabancıları hedef aldığını, tek başına hareket ettiğini ve resmi olarak herhangi bir aşırı sağcı grupla bağlantılı olmadığını söylemişti.

Geçtiğimiz yıl da göçmenlerin kaldığı kampa kılıçla saldırdığı öğrenilen şüphelinin, cezasını tamamlamasının ardından 15 gün önce tahliye olduğu belirtilmişti.

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