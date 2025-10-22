Video Dünya Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video
22.10.2025 | 11:07

Uganda’da başkent Kampala ile Gula kentleri arasındaki otoyolda iki otobüsün önlerindeki araçları sollarken kafa kafaya çarpışarak neden olduğu zincirleme kazada en az 63 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Uganda'da iki otobüs kafa kafaya çarpışarak zincirleme trafik kazasına neden oldu. Yetkililerin açıklamasına göre 00.15 sıralarında başkent Kampala ile ülkenin kuzeyindeki Gulu kenti arasındaki otoyolda Kitaleba köyü yakınlarında meydana gelen kazada en az 63 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Olay yerine gelen polisler, yaralıları ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini adli tıp incelemeleri için Batı Uganda bölgesindeki Kiryandongo Hastanesi ile yakındaki diğer sağlık kurumlarına sevk etti. Bazı yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artması bekleniyor.

Uganda polisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın iki otobüsün önlerindeki araçları solladığı sırada meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, Kampala'dan Gulu yönüne giden otobüsün önündeki kamyonu, diğer otobüsün ise bir SUV aracı sollamaya çalıştığı belirtilerek, "Olayda sollama manevrası yapan iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden biri çarpışmadan kaçınmak için direksiyon kırdı ancak bu, yakındaki diğer araçların da kontrolden çıkarak takla atmasına ve zincirleme kaza yaşanmasına neden oldu" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, olaya ilişkin incelemelerin devam ettiği belirtilirken sürücüler yollarda dikkatli olunması ve tehlikeli sollama manevralarına ilişkin uyarıldı.
