Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video
22.10.2025 | 11:07
Uganda’da başkent Kampala ile Gula kentleri arasındaki otoyolda iki otobüsün önlerindeki araçları sollarken kafa kafaya çarpışarak neden olduğu zincirleme kazada en az 63 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Uganda polisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın iki otobüsün önlerindeki araçları solladığı sırada meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, Kampala'dan Gulu yönüne giden otobüsün önündeki kamyonu, diğer otobüsün ise bir SUV aracı sollamaya çalıştığı belirtilerek, "Olayda sollama manevrası yapan iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden biri çarpışmadan kaçınmak için direksiyon kırdı ancak bu, yakındaki diğer araçların da kontrolden çıkarak takla atmasına ve zincirleme kaza yaşanmasına neden oldu" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, olaya ilişkin incelemelerin devam ettiği belirtilirken sürücüler yollarda dikkatli olunması ve tehlikeli sollama manevralarına ilişkin uyarıldı.
