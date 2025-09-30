Vietnam'ı vuran Bualoi Tayfunu'nda can kaybı 19'a yükseldi | Video 30.09.2025 | 12:39 Asya ülkesi Vietnam'da etkili olan Bualoi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi, 88 kişi yaralandı. Kayıp 21 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Vietnam'da dün karaya çıkan Bualoi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor. Hükümetten yapılan açıklamada, ülkeyi bu yıl vuran en yıkıcı fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği, 88 kişinin yaralandığı, 21 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi. Çoğunluğu Nghe An ve Ha Tinh illerinde olmak üzere 100 binden fazla evin hasar gördüğü, 10 bin hektardan fazla pirinç ve ekili alanın sular altında kaldığı aktarıldı. Nghe An ilindeki birçok köyde sel suları evlerin çatısına kadar yükseldi. Ulusal Hava Durumu Ajansı, toprak kayması ve ani sel riski konusunda uyarıda bulundu.Bualoi Tayfunu sebebiyle geçtiğimiz hafta Filipinler'de en az 11, Tayland'da ise 4 kişi yaşamını yitirmişti.