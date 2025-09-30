Video Dünya Vietnam'ı vuran Bualoi Tayfunu'nda can kaybı 19'a yükseldi | Video
Vietnam'ı vuran Bualoi Tayfunu'nda can kaybı 19'a yükseldi | Video

Vietnam'ı vuran Bualoi Tayfunu'nda can kaybı 19'a yükseldi | Video

30.09.2025 | 12:39

Asya ülkesi Vietnam'da etkili olan Bualoi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi, 88 kişi yaralandı. Kayıp 21 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Vietnam'da dün karaya çıkan Bualoi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor. Hükümetten yapılan açıklamada, ülkeyi bu yıl vuran en yıkıcı fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği, 88 kişinin yaralandığı, 21 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi. Çoğunluğu Nghe An ve Ha Tinh illerinde olmak üzere 100 binden fazla evin hasar gördüğü, 10 bin hektardan fazla pirinç ve ekili alanın sular altında kaldığı aktarıldı. Nghe An ilindeki birçok köyde sel suları evlerin çatısına kadar yükseldi. Ulusal Hava Durumu Ajansı, toprak kayması ve ani sel riski konusunda uyarıda bulundu.
Bualoi Tayfunu sebebiyle geçtiğimiz hafta Filipinler'de en az 11, Tayland'da ise 4 kişi yaşamını yitirmişti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Vietnam’ı vuran Bualoi Tayfunu’nda can kaybı 19’a yükseldi | Video 02:17
Vietnam'ı vuran Bualoi Tayfunu'nda can kaybı 19'a yükseldi | Video 30.09.2025 | 12:39
Endonezya’da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında | Video 02:44
Endonezya'da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında | Video 30.09.2025 | 12:39
Netanyahu, Trump’ın 20 maddelik Gazze Planı’nı kabul etti | Video 06:59
Netanyahu, Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'nı kabul etti | Video 30.09.2025 | 08:58
Polonya Başbakanı Tusk: Rusya-Ukrayna savaşı, aynı zamanda bizim savaşımız | Video 07:56
Polonya Başbakanı Tusk: "Rusya-Ukrayna savaşı, aynı zamanda bizim savaşımız" | Video 29.09.2025 | 15:53
Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Türk aktivist, detayları A Haber’de anlattı | Video 08:49
Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Türk aktivist, detayları A Haber'de anlattı | Video 29.09.2025 | 15:21
Bualoi tayfunu Vietnam’a ulaştı: 12 ölü, 17 kayıp | Video 00:37
Bualoi tayfunu Vietnam'a ulaştı: 12 ölü, 17 kayıp | Video 29.09.2025 | 14:07
Hindistan’da miting sırasında izdiham: En az 38 ölü | Video 01:25
Hindistan’da miting sırasında izdiham: En az 38 ölü | Video 28.09.2025 | 08:40
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti | Video 01:59
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti | Video 28.09.2025 | 08:40
Berlin’deki Tüm Gözler Gazze’de gösterisinde on binlerce kişi İsrail’i protesto etti | Video 14:03
Berlin’deki "Tüm Gözler Gazze’de" gösterisinde on binlerce kişi İsrail’i protesto etti | Video 28.09.2025 | 08:40
İran, İsrail’in gizli nükleer belgelerini yayınladı | Video 05:57
İran, İsrail’in gizli nükleer belgelerini yayınladı | Video 25.09.2025 | 09:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü 06:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü 24.09.2025 | 18:04
Hindistan’ı sel vurdu: 12 ölü | Video 01:31
Hindistan’ı sel vurdu: 12 ölü | Video 24.09.2025 | 14:23
Başkan Erdoğan’ın sözleri Times Meydanı’ndaki led ekranlara yansıtıldı | Video 02:09
Başkan Erdoğan'ın sözleri Times Meydanı'ndaki led ekranlara yansıtıldı | Video 24.09.2025 | 14:15
Başpiskopostan küstah tehdit! Türkleri Ada’dan atmalıyız | Video 02:22
Başpiskopostan küstah tehdit! "Türkleri Ada'dan atmalıyız" | Video 23.09.2025 | 13:25
ABD Başkanı Trump, Charlie Kirk için düzenlenen anma törenine katıldı | Video 00:48
ABD Başkanı Trump, Charlie Kirk için düzenlenen anma törenine katıldı | Video 22.09.2025 | 09:05
Fas’ta Filistin’e destek yürüyüşü | Video 00:49
Fas’ta Filistin’e destek yürüyüşü | Video 21.09.2025 | 14:18
Filipinler’de on binlerce kişi yolsuzluk protestosu için sokaklara döküldü | Video 03:15
Filipinler’de on binlerce kişi yolsuzluk protestosu için sokaklara döküldü | Video 21.09.2025 | 12:29
İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı | Video 00:07
İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı | Video 21.09.2025 | 08:44
Guterres’ten Sinirlioğlu’na sıcak karşılama: Evine hoş geldin | Video 00:49
Guterres'ten Sinirlioğlu'na sıcak karşılama: "Evine hoş geldin" | Video 21.09.2025 | 08:44
Trump: Hayatımın en büyük onurlarından biri | Video 18:51
Trump: "Hayatımın en büyük onurlarından biri" | Video 18.09.2025 | 08:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY