Vietnam'ı vuran Bualoi Tayfunu'nda can kaybı 19'a yükseldi | Video
Asya ülkesi Vietnam'da etkili olan Bualoi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi, 88 kişi yaralandı. Kayıp 21 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Bualoi Tayfunu sebebiyle geçtiğimiz hafta Filipinler'de en az 11, Tayland'da ise 4 kişi yaşamını yitirmişti.
