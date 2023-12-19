Asgari ücret ne kadar olur? Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor? | Video
Asgari ücret için geri sayım sürüyor. Yeni hafta işçilerin zam heyecanı ile başladı. Taraflar pazarlık masasında 2. kez bir araya geldi. Ancak ne işveren ne de işçi tarafı rakam telaffuz etmedi. Gözler de bu hafta yapılması planlanan üçüncü toplantıya çevrildi. Zam için masada 3 formül bulunuyor. Peki bu formüller neler? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.
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