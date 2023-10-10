Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve zam açıklaması | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Maliye politikasında önleyici tedbirler aldık. Para politikası gecikmeli devreye giriyor, bugün aldığımız tedbirlerin etkisi aylar sonra kendisini gösteriyor, sonuçlarını almamız zaman alacak. Bir yıl sonraki enflasyonu çıpalayacak, onu bir şekilde yatırımcıları ikna edecek bir para politikası duruşuna geçeceğiz dedik ve o noktada gerekeni yaptık. Yapısal reformları bir takvime bağladık, öngörülebilir durumda" dedi.