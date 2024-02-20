Koray Sezginer "Her seviyeden öğrencinin rahatlıkla çözebileceği kitaplar hazırladık"
Karoy Sezginer Akademi Kurucusu Koray Sezginer, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Çocuklara yönelik testler hazırlayan yayınların genel olarak birbirinin aynısı olduğunu belirten Sezginer, müfredatla ilgisi olmayan, fazla bilgi içeren yayınlardan farklı ve her seviyeden öğrencinin rahatlıkla çözebileceği kitaplar hazırladıklarını aktardı.
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