Video Ekonomi Net Vizyon Bilgi İşlem A.Ş. Kurucusu Salim Akdaş: "Kargo ve finans şirketine doğru evrilmiş durumdayız" | Video
Net Vizyon Bilgi İşlem A.Ş. Kurucusu Salim Akdaş:

Net Vizyon Bilgi İşlem A.Ş. Kurucusu Salim Akdaş: "Kargo ve finans şirketine doğru evrilmiş durumdayız" | Video

23.02.2024 | 11:49

Net Vizyon Bilgi İşlem A.Ş. Kurucusu Salim Akdaş, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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