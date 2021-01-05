Son dakika: Emekli zammı ve memur zammı 2021 belli oldu! Kritik enflasyon verisi açıklandı | Video

Son dakika haberi... Asgari ücret 2021'in belli olmasının ardından milyonlarca emekli ve memur, "Emekli zammı 2021 ne kadar oldu", "Memur zammı ne kadar olacak" sorularına yanıt arıyor. Bununla beraber memur ve emekli zammı hakkındaki son dakika haberleri de en çok merak edilen konular arasında başı çekiyor. Önceki gün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı emekli zammı ve memur zammı konusunda en önemli faktör olarak dikkat çekti. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı-memur maaşı ne kadar oldu? Emekli ve memur maaşlarına kaç TL, ne kadar zam gelecek? İşte milyonların merak ettiği memur zam oranı ve SSK-Bağ-Kur emekli zam oranı 2021 ile ilgili son detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Aralık ayı enflasyonunu Pazartesi günü saat 10.00'da açıkladı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %14.60, aylık %1.25 olarak gerçekleşti. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli oldu. Yılın ikinci yarısındanki enflasyon oranları SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarına direkt yansıtılırken memur ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük toplu sözleşme zamlarına ilaveten fark olarak ekleniyor.