SON DAKİKA: Yılın 3. Enflasyon Raporu açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu | Video
Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu ile yılın 3. Enflasyon Raporu açıklandı. Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor" dedi.
