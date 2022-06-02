Türkiye ihracatta rekorlar serisini sürdürüyor! Bakan Muş: "5'te 5 yaptık" | Video
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır. 2022 yılında, ilk 5 ayın tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve beşte beş yaptık" dedi.