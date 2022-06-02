Türkiye ihracatta rekorlar serisini sürdürüyor! Bakan Muş: "5'te 5 yaptık" | Video

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır. 2022 yılında, ilk 5 ayın tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve beşte beş yaptık" dedi.