Abdullah Ağar'dan, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e saldırısı için dikkat çeken yorum | Video
Dün gece saatlerinde katliamcı İsrail’i sonuna kadar destekleyen ve 30 bin sivil can vermesinde pay sahibi olan ABD ve İngiltere, Gazze’ye destek veren Yemen’de Husilere ait hedefleri vurdu. Savaşın bölgeye yayılması tehlikesi doğarken gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar “Görevi savaşın yayılmasını engellenmek olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Orta Doğu’ya yapmış olduğu ziyaretin hemen sonrasında bu olaylar yaşandı.” dedi.
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