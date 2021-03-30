Akın Olgun'un Berat Albayrak hakkındaki yalan ve iftiralarına dava açılıyor! | Video

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, "Berat Albayrak'ın ailesi ile beraber Londra'nın Richmond bölgesine yerleşmiş" iftirası ve yalanını paylaşan Akın Olgun’a tazminat davası açıyor.