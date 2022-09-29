Bakan Akar nefes kesen sınır ötesi harekatı duyurdu: "140 KM içeri girdik, 16'sı etkisiz" | Video
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 27 Eylül tarihinde sınırın 140 kilometre dışında harekat gerçekleştirildiğini, 16 terörist mağarasının imha edildiğini duyurdu. Akar, "Türk-Kürt kardeştir, fitneye fesada izin vermeyin. Terör örgütü PKK, Kürt halkının hiçbir zaman temsilcisi olmamıştır, olmayacaktır." dedi.