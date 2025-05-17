Video Haber Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en kapsamlı festivali konumuna geldi | Video
Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en kapsamlı festivali konumuna geldi | Video

Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en kapsamlı festivali konumuna geldi | Video

17.05.2025 | 11:29

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali, yıldan yıla amaçlarına hakkıyla hizmet ederek kültür ve tarihimizin ihya edildiği, sanatın ve sanatçının desteklendiği ve bu büyük değerlerin ortak paydasında milyonlarca vatandaşımızın birlik ve beraberlik içinde buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivali konumuna gelmiştir" dedi.

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