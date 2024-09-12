Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı Bakhtiyor Saidov ile görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Özbekistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.
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