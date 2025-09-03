Video Haber Bakan Kurum'dan Malatya'da yapımı tamamlanan 300 bin konuta ilişkin paylaşım | Video
Bakan Kurum'dan Malatya'da yapımı tamamlanan 300 bin konuta ilişkin paylaşım | Video

03.09.2025 | 10:20

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki inşa çalışmalarını hızla tamamlıyor. “Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya’da düzenlenecek törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kurum, 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek. Ayrıca törende yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Törene ilişkin tanıtım filmi paylaşan Bakan Kurum, “300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz” dedi.

