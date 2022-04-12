Başkan Erdoğan, 2053 Ulaştırma ve Ana Lojistik Planı'nın detaylarını aktardı | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Stokçuluk ve fahiş fiyatla daha sıkı mücadele edileceğini belirten Başkan Erdoğan, "Fiyatlardaki balonun söneceğini tahmin ediyoruz. Sabırla, dirayetle daha çok çalışarak daha sıkı mücadele ederek bu dönemi de geride bırakacak ve ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretlerinin ve sosyal destek primlerinin Çalışma Bakanlığı tarafından karşılanacağını ifade etti. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na sundukları katkı beyanıyla 2053 vizyonunun ilk somut hedefini ilan ettiklerini bildiren Başkan Erdoğan, 2053 Ulaştırma ve Ana Lojistik Planı'nın detaylarını aktardı.