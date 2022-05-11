Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sığınmacı tepkisi: "Bunların gözü var görmez, kulağı var duymaz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Suriye hakkındaki iddialarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Anlaşılan o ki bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Tabii bunların gözü var görmez, kulağı var duymaz. Yine dün çıkmış 'Erdoğan bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı' diyor. Müzakereler yürüttüğümüzden haberi yok." dedi. Başkan Erdoğan, Suriyelilerin geri gönderilmesiyle ilgili, "Ülkemizde muhacir olarak bulunan insanları ne Bay Kemal'in, ne yandaşlarının dedikleriyle bu görevde olduğumuz sürece bu ülkeden asla geri itmeyiz, ötelemeyiz." ifadelerini kullandı.