Büyük İstanbul Mitingi'ne giden vatandaşlar Sabah.com.tr'ye konuştu: CHP, Atatürk'ün partisinden çıktı, Kandil'e teslim oldu! | Video

Yüzyılın Mitingi Atatürk Havalimanı'nda başladı. 39 ilçeden yola çıkan 1 milyon 700 bin vatandaş, miting alanına aktı. sabah.com.tr ekibi de tarihi mitingi kayıt altına aldı. Sabah.com.tr mikrofonuna konuşan vatandaşlardan biri, "CHP, Atatürk'ün partisinden çıktı, Kandil'e teslim oldu!" diye konuştu. İşte ayrıntılar...