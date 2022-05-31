Video Haber Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi | Video
Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi | Video

Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi | Video

31.05.2022 | 12:02

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Canan Kaftancıoğlu, İnfaz Savcılığındaki işlemleri tamamlanarak Silivri Cezaevine gönderildi

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İnfaz Savcılığındaki işlemleri tamamlanarak Silivri Cezaevine gönderildi. İnfaz Kanununa göre, erteleme ve şartlı tahliyeler uygulandığında Kaftancıoğlu'nun cezasının yatarı bulunmuyor.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından onanmıştı.

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