Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi | Video

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Canan Kaftancıoğlu, İnfaz Savcılığındaki işlemleri tamamlanarak Silivri Cezaevine gönderildi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İnfaz Savcılığındaki işlemleri tamamlanarak Silivri Cezaevine gönderildi. İnfaz Kanununa göre, erteleme ve şartlı tahliyeler uygulandığında Kaftancıoğlu'nun cezasının yatarı bulunmuyor.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından onanmıştı.