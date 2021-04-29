Video Haber Cenevre'deki Kıbrıs zirvesine ilişkin Çavuşoğlu ve Tatar'dan flaş açıklamalar!

Cenevre'deki Kıbrıs zirvesine ilişkin Çavuşoğlu ve Tatar'dan flaş açıklamalar!

Cenevre'deki Kıbrıs zirvesine ilişkin Çavuşoğlu ve Tatar'dan flaş açıklamalar!
29.04.2021 | 14:30

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında Cenevre'deki gayri resmi Kıbrıs zirvesine dair açıklamalar yaptı. Önce söz alan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, " Uluslararası olarak tanımadan bizim masaya oturmamızın hiçbir anlamı olmayacak. Eşitlik olabilmesi için iyi niyetinin olmadığını bugün yine gördük. Kıbrıs Rum tarafının açık açık söylediği, şu anki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin aynen devam etmesi. Günün sonunda Türkiye ile bağlarının koparılması düşünülüyorsa, burada Türkiye'nin bu oyuna gelmeyeceğini düşünüyoruz. Kıbrıs ne eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz ne eski Doğu Akdeniz'dir." dedi. Çavuşoğlu, Rumların üstten bakan bir üslup takındığını ve samimiyetsiz olduklarını söyledi, "Samimiyetsizliklerini yüzlerine vurmak görevimizdi" dedi. Tatar ve Çavuşoğlu, Rumların hadsiz teklifine de ateş püskürdü.

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