Video Haber CHP'nin liste tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! Tekme tokat birbirlerine girdiler... | Video
CHP'nin liste tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! Tekme tokat birbirlerine girdiler... | Video

CHP'nin liste tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! Tekme tokat birbirlerine girdiler... | Video

21.02.2024 | 11:21

Artvin’in Hopa ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Il Genel Meclisi aday listesi tartismaya neden oldu. Yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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