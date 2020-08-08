Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Beyrut'ta patlama alanında | Video

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'taki limanda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olduğunu belirtti.