Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Beyrut'ta patlama alanında | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
14:26
20:28
01:24
TurAz Kartalı 2020 Tatbikatı F-16’ların katılımıyla devam ediyor | Video 08.08.2020 | 09:43
00:49
Bitlis Hizan'daki 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk görüntüler | Video 08.08.2020 | 08:18
09:09
01:39
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' talimatı | Video 08.08.2020 | 00:00
03:24
01:16
01:01
MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı | Video 07.08.2020 | 17:02
19:18
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedefte? | Video 07.08.2020 | 16:40
36:28
02:45
04:21
09:24
03:15
04:14
02:25
05:07
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya Camii'de sevgi seli | Video 07.08.2020 | 14:08
02:32
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'taki limanda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olduğunu belirtti.