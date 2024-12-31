Emine Erdoğan'ın 2024'te de öncelikli gündemi "Gazze'de barışın tesisi" ve "Sıfır Atık" oldu | Video 31.12.2024 | 16:13 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024'te, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yoğun faaliyetlere katıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Emine Erdoğan, Filistin'de yaşanan insanlık dramının sona erdirilmesi başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında da birçok temasta bulundu.

Emine Erdoğan, 2024'te, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele, Anadolu'nun değerlerinin dünyaya duyurulması, kadın, çocuk ve dezavantajlı grupların sorunlarının çözümü ile Gazze'de akan kanın durması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

Emine Erdoğan, bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerine eşlik etmesinin yanı sıra Nijerya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde programlara katıldı, özellikle BM Genel Kurulu ve COP29 toplantılarında aktif rol alarak, 40'tan fazla lider eşi ve uluslararası üst düzey temsilci ile görüştü.

Özellikle İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramını yakından takip eden Emine Erdoğan, bu kapsamda şubatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarete eşlik ederek, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya geldi, Gazze'ye yönelik yardımları genişletme ve insani krizi çözme noktasında yapılabilecekleri değerlendirdi.

Görüşmede özellikle Gazze'de yaşananlardan etkilenen yetim çocuklara yönelik atılması planlanan adımlar ele alındı.

Emine Erdoğan, burada Entissar Amer ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk anından itibaren Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda gönüllü yardım faaliyetleri yürüten Mısır Kızılayı ve Hayat Karima - Onurlu Yaşam Vakfı'nı ziyaret ederek, Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan gıda kolilerini inceledi.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA KATILDI

Emine Erdoğan, mart ayında gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda "Kadın, Barış ve Güvenlik Oturumu"na katılarak, lider eşleri ve katılımcılara hitap etti.

Antalya Diplomasi Forumu'nda ayrıca Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu (IFRC) Başkanı Kate Forbes ile bir araya gelen Emine Erdoğan, görüşmede, insani yardım için Gazze'de bulunan görevlileri de hedef alan İsrail'in katliamları ve bölgeye yapılacak yardımları değerlendirdi.

İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına da sosyal medya hesabından tepki gösteren Emine Erdoğan, sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı, kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkum edildiği vahşetin artık durması gerektiği çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, İsrail'in, Filistinlilerin yaşadığı Refah'taki çadır kente yönelik saldırılarına da, "Soykırımcı İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ta masum Filistinlilerin sığındığı çadır kampını bombalaması, insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biridir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ağustos ayında TBMM Genel Kurulu'nda hitap etmesine ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Emine Erdoğan, "ABD Kongresi'nin aksine TBMM Genel Kurulu'nda bugün katiller değil, vatanları için direnen, şehit olan kahramanlar alkışlandı. Kendi çıkarlarını masum bir çocuğun hayatından daha değerli görenlere karşı Türkiye olarak, Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında da sosyal medya hesabından, Türkiye'nin, Filistin'in haklı mücadelesinde her zaman yanında olacağı mesajını yineledi.

Filistin'de adil ve kalıcı bir barışın ve ateşkesin tesis edilebilmesi için dayanışma amacıyla geçen yıl ev sahipliğini yaptığı "Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi"nin yıl dönümüne ilişkin olarak da masumların yaşam haklarının ellerinden alındığı, çocukların karanlığa mahkum edildiği bir düzeni reddettiklerinin altını çizdi.

Emine Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde de Filistin'in, yalnızca bir coğrafya değil, direnişin, umutla yarınlara bakmanın ve insanlığın ortak vicdanının adı olduğu mesajını verdi.

BM 79. GENEL KURULU DOLAYISIYLA NEW YORK'TA PEK ÇOK PROGRAMA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 79. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 21-25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda hitabını dinlemesinin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.

Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ve "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına da ev sahipliği yaptı.

New York'ta Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ı kabul edenEmine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile Türkevi'nde bir araya geldi. Emine Erdoğan'ın Gazze konusunda yaptığı çalışmalarının ele alındığı görüşmede son günlerde yoğun bombardıman altında birçok can kaybı ve yıkımın yaşandığı Lübnan'daki ve savaşın hüküm sürdüğü tüm bölgelerdeki çocukların durumu da konuşuldu.

DOHA'DA DA FİLİSTİN KONUSUNU GÜNDEME TAŞIDI

Emine Erdoğan, 7 Aralık'ta Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı ziyaret kapsamında "Doha Forum 2024"e katılarak, buradaki "Filistin İçin Tek Yürek: İşgalin ve Soykırımın Karanlığında Umudu Korumak" oturumunda konuştu. Emine Erdoğan, burada, "Filistin'de bugün yaşanan hadise ne meşrudur, ne de kendini savunma hakkının bir tezahürüdür. Tanımını net yapalım: İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği 'post-modern bir Holokost'tur." açıklamasıyla dikkati çekti.