Video Haber Gazze’de küçük kız çocuğu yaralı kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı
Gazze’de küçük kız çocuğu yaralı kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı

Gazze’de küçük kız çocuğu yaralı kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı

21.10.2024 | 22:15

Gazze Şeridi’nde küçük bir kız çocuğu, yaralanan kız kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı.

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