Hamza Dağ canlı yayında son anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin oy oranı | Video

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son anket sonuçlarını A Haber canlı yayınında açıkladı. Hamza Dağ, oy oranından daha çok önemlisinin trend yönü olduğunu belirtti. Dağ, "AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı yükseliş trendinde." dedi.