Video Haber Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile önemli buluşma | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile önemli buluşma | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile önemli buluşma | Video

11.12.2021 | 19:19

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, haftaya banka genel müdürleriyle görüşeceği bildirildi.

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