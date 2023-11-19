Video Haber Heyelan nedeniyle kapanan köy yollarının açma çalışmaları sürüyor
Heyelan nedeniyle kapanan köy yollarının açma çalışmaları sürüyor

Heyelan nedeniyle kapanan köy yollarının açma çalışmaları sürüyor

19.11.2023 | 22:18

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı köylere giden grup yolu heyelan nedeniyle kapandı. Ulaşıma kapanan yolun yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

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