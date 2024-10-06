Video Haber Katil İsrail kana doymuyor! Beyrut'un güneyine hava saldırısı: Bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor
Katil İsrail kana doymuyor! Beyrut'un güneyine hava saldırısı: Bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor

Katil İsrail kana doymuyor! Beyrut'un güneyine hava saldırısı: Bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor

06.10.2024 | 00:09

Katil İsrail güçleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Karadan işgal başlattıkları Lübnan'ı havadan da kuşatan soykırım ordusu gece saatlerinde bombardımana başladı. Beyrut'un güneyinde hedef alınan bölgelerde şiddetli patlamalar yaşandı.

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