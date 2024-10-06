Katil İsrail kana doymuyor! Beyrut'un güneyine hava saldırısı: Bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor
Katil İsrail güçleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Karadan işgal başlattıkları Lübnan'ı havadan da kuşatan soykırım ordusu gece saatlerinde bombardımana başladı. Beyrut'un güneyinde hedef alınan bölgelerde şiddetli patlamalar yaşandı.
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